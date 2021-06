Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen Gerrit Jan van D., de vader van negen kinderen in de Ruinerwold-zaak, geseponeerd. Dat maakte het OM Oost-Nederland donderdagochtend bekend.

De 68-jarige Van D. zou het strafbare feit hebben gepleegd in Ermelo, binnen het eigen gezin. Het OM is van mening dat het strafbare feit bewijsbaar is, maar dat "een andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging de voorkeur heeft".

Van D. woonde sinds maart bij een aantal van zijn inmiddels meerderjarige kinderen in Ermelo. Op enig moment is een aangifte binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door vader. Gelet op de ontwikkelingen binnen het gezin heeft de gemeente Ermelo de vader eind april een huisverbod opgelegd en werd hij in een zorgkader opgenomen.

Het gemeentelijke huisverbod werd na tien dagen opgevolgd door een gebieds- en contactverbod in de vorm van een gedragsaanwijzing. Hiermee werd een einde gemaakt aan de mogelijk onveilige situatie. De gedragsaanwijzing gold voor negentig dagen.

Met het sepot komt een einde aan de opgelegde gedragsaanwijzing. Het OM is van oordeel dat de huidige situatie, waarbij de man ook de komende periode in een zorgkader zit, de voorkeur heeft boven strafrechtelijke vervolging. De vader krijgt volgens het OM "passende zorg", terwijl de jongvolwassen kinderen "ruimte krijgen voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling".

Van D. stond eerder terecht voor jarenlange vrijheidsberoving en mishandeling van zijn kinderen. Ook zou hij een aantal van hen seksueel hebben misbruikt. De zaak kwam in 2019 aan het licht, nadat een van de kinderen was weggelopen van de boerderij en alarm had geslagen. De strafvervolging van Van D. werd echter na besluit van de rechtbank in Assen beëindigd vanwege de slechte gezondheid van Van D.