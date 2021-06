Omdat er in de nacht van woensdag op donderdag op veel plaatsen temperaturen van minimaal 20 graden zijn gemeten, was er sprake van een tropennacht. Dat meldt Weerplaza.

Voor een tropennacht moet er een temperatuur van 20 graden of hoger worden gemeten op ten minste één KNMI-weerstation. In de nacht van woensdag op donderdag was dat op meerdere plekken in ons land het geval.

Tropennachten zijn in juni vrij uitzonderlijk, al komt het wel steeds vaker voor. Zo ook de afgelopen twee jaar. Dergelijke warme nachten zijn in juli of augustus gebruikelijker. Een tropennacht op 17 juni is zeldzaam, al was er in 1996 nog eerder in de maand sprake van een tropische nacht. Toen viel de eerste tropennacht op 7 juni.

In 2019 werd met een temperatuur van 21,9 graden de warmste nacht in juni genoteerd. Daarmee verdween het record uit 1976 uit de boeken, toen de temperatuur bleef steken op 21,5 graden.