Vanaf donderdagavond trekken zware onweersbuien noordwaarts over Nederland. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land behalve Limburg.

De onweersbuien beginnen rond 23.00 uur in het zuiden van het land. Vanaf dat tijdstip geldt code geel in Zeeland en Noord-Brabant.

In de loop van de nacht naar vrijdag volgt de rest van het land, naarmate de onweersbuien verder noordwaarts trekken. Vanaf 1.00 uur is code geel van kracht in het midden van het land, enkele uren later geldt dat voor het noorden.

De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag. Mensen worden geadviseerd niet te schuilen onder bomen en open water en open gebied te mijden.

Ook wordt mensen gevraagd uit te kijken op wegen, omdat die glad kunnen worden door de vele regenval na een relatief lange droge periode.