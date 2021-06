Een groep van 100 tot 150 strandgangers heeft woensdagavond voor onrust op het strand van Zandvoort gezorgd. Bij de vechtpartijen raakten drie mensen gewond, zegt een woordvoerder van de politie.

De onrust ontstond rond 20.00 uur. Volgens de woordvoerder waren er "enkele handgemenen" geweest binnen de groep, maar ook met andere badgasten. De politie besloot daarop de groep van het strand te halen en naar het station van de badplaats te begeleiden.

Tijdens de ongeregeldheden raakte een vrouw gewond doordat ze een fles tegen haar hoofd gegooid kreeg. Waardoor de twee anderen gewond raakten, is nog niet bekend. Ook kon de politiewoordvoerder nog niet zeggen of de gewonden tot de groep weggestuurde strandgangers behoorden, of dat het ging om omstanders. Vanuit de groep werden ook flessen richting de politie gegooid, aldus de zegspersoon.

Er werd één aanhouding verricht, maar het is nog niet bekend waarvan deze persoon wordt verdacht.

De politie is nog altijd aanwezig op het strand, maar volgens de woordvoerder is het inmiddels weer rustig.