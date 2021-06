De temperaturen lopen donderdag nog iets verder op en het wordt bijna overal in het land warmer dan 30 graden. Hoewel het vrijdag iets koeler wordt, stijgt het kwik dan ook tot ver boven de 25 graden. Wat te doen tijdens deze hitte?

Drink voldoende (vooral water)

Zorg ervoor dat je voldoende drinkt, ook als je geen dorst hebt. Je kan het beste water drinken en het gebruik van alcohol matigen.

Bedenk dat je ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Zorg ervoor dat je altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als je naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.

Vermijd inspanning en zorg voor koelte

Probeer op deze warme dagen in de schaduw te blijven en beperk lichamelijke inspanning tussen 12.00 en 16.00 uur.

Maak gebruik van de koelere ochtend en avond om boodschappen te doen of te wandelen. Zoek verkoeling door bijvoorbeeld een (voeten)bad te nemen of een douche.

Juist een warme douche zorgt voor afkoeling: koud water stimuleert de doorbloeding, waardoor je het na je koude douche juist weer warm krijgt. Door warm te douchen, worden je poriën geopend en "ontsnapt" de warmte op die manier uit je lichaam.

Hou hitte buiten je woning door ramen en deuren dicht te laten

Niet alleen buiten, maar ook binnen kunnen de temperaturen op warme dagen flink oplopen. Hou je huis koel met behulp van zonwering, een ventilator of airconditioning. Sluit de gordijnen in kamers waar de zon op staat. Hou de hitte buiten door de ramen en deuren dicht te laten.

Zorg voor extra frisse lucht door de ramen en deuren te openen op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals 's avonds, 's nachts en 's ochtends.

Wat ook helpt: hang aan de buitenkant van de woning vochtige doeken voor je ramen. Of hang je natte was uit in de slaapkamer. Dat houdt de lucht vochtiger en koeler.

Loop geen lange stukken met je hond en koel je konijn

Van honden is bekend dat ze het snel warm hebben. Deze dieren kunnen alleen warmte kwijtraken door te hijgen. Daarom moet je nooit lange stukken met een hond wandelen (en al helemaal niet fietsen) als het zo warm is. Zorg dat je huisdier altijd toegang heeft tot een waterbak.

Ook voor konijnen is de hitte geen pretje. Deze huisdieren leven in het wild in koele holen onder de grond en hebben het in hun kooien zwaar als de temperatuur boven de 24 graden uitkomt. Het is belangrijk dat baasjes van konijnen ervoor zorgen dat de kooi niet in de volle zon staat. Ook voor deze dieren geldt: zorg dat hun waterflesje gevuld is.

Ook koelelementen in het hok, bijvoorbeeld omwikkeld met een handdoek, kunnen voor verkoeling zorgen. IJsblokjes door het water is weer geen goed idee, omdat dit diarree kan veroorzaken.

Laat dieren nooit achter in de auto, zelfs niet als het maar voor vijf minuten is.