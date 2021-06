De zoektocht naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant is woensdagmiddag afgerond. Er zijn volgens de politie geen sporen die erop duiden dat de Maastrichtse studente in het gebied begraven zou zijn.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) gaven zowel recente als oudere ooggetuigenverklaringen aanleiding voor de zoektocht, die dinsdag begon. "In het onderzoek komt heel vaak de Strabrechtse Heide naar voren", aldus de woordvoerder. "In recente getuigenverklaringen ook."

Nu de zoekactie is beëindigd, wordt de afgegraven grond in het bos- en heidegebied teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De politie verwacht dat het afgezette gebied donderdagmiddag weer kan worden vrijgegeven.

Dinsdag temperde Peter R. de Vries de verwachtingen. De Vries volgt de zoektocht ter plaatse namens de familie van de verdwenen vrouw. "Deze zoektocht is een poging, een mogelijkheid die we willen uitsluiten", zei De Vries. Hij waarschuwde voor valse hoop. "Eerst zien, dan geloven."

De destijds achttienjarige studente verdween tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Op 4 september 1993 gaven Groens ouders haar als vermist op. Sindsdien is op meerdere plaatsen naar haar gezocht.

In januari 2020 zocht de recherche vergeefs in een graf op een kerkhof in Heugem bij Maastricht. De komende maanden worden nog enkele andere scenario's uitgezocht, aldus de woordvoerder van de politie. Over hoe dat gebeurt, kon ze nog niets zeggen.