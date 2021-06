De Koninklijke Marechaussee verdenkt een Italiaan die met 365.000 euro aan goudstaven in zijn koffer werd aangehouden van witwassen. De man werd vorige week op Schiphol opgepakt.

Rechercheurs vermoeden dat de zes goudstaven die gevonden werden in de bagage van de zestigjarige Italiaan een manier zijn om crimineel geld wit te wassen.

De Italiaan was vanuit het Caribisch gebied via diverse reisbewegingen uiteindelijk aangekomen op Schiphol. De man kon volgens de marechaussee niet uitleggen hoe hij aan de goudstaven kwam en is daarop aangehouden.

Het rechercheteam van de marechaussee, dat zich onder meer richt op het witwassen van crimineel verkregen geld of goederen, doet verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

In verband met de opgelegde beperkingen aan de verdachte en de voortgang van het onderzoek, worden er nog geen verdere mededelingen gedaan.