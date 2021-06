Het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen in het Brabantse Hilvarenbeek staat in brand. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden, omdat het niet meer te redden is, zo meldt Veiligheidsregio Zeeland-West-Brabant.

De brand begon woensdagochtend in het restaurant als gevolg van een gaslek. De meldkamer ontving rond 9.00 uur een melding. In het hoofdgebouw zit ook een zwembad.

De veiligheidsregio laat weten dat de brand zich niet meer uitbreidt. De opslag met chloor en zwavelzuur zou veilig zijn voor het vuur. De rook bevat deze chemicaliën dus niet.

Wel zorgt bluswater op het vuur voor extra schadelijke stoffen. Omwonenden uit Goirle, Moergestel, Hilvarenbeek en Tilburg krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten.

50 Felle brand en veel rook na gaslek in vakantiepark Beekse Bergen

Beekse Bergen was open voor bezoekers

Het park is op het moment geopend voor vakantiegangers. Het is onbekend of het druk was in en om het gebouw op het moment dat de brand uitbrak.

Bezoekers van het park mogen vooralsnog blijven, meldt de veiligheidsregio. De rook waait namelijk niet richting de huisjes op het park, maar richting het buitengebied.

Op beelden van NU.nl-lezers is veel rookontwikkeling te zien.