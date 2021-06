Voor het eerst dit jaar kunnen tropische temperaturen van boven de 30 graden worden gehaald. In de middag kunnen wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft droog.

Vanuit het zuidoosten trekt een matige tot zwakke wind over het land. In het zuiden kan de temperatuur uitkomen op 27 tot 31 graden.

Langs de kust en in het noorden is het een paar graden koeler. Ook in de avond en nacht blijft het erg warm en kan het klam aanvoelen.

Donderdag wordt het opnieuw tropisch warm en kan het kwik zelfs gaan oplopen tot 36 graden. Wel zijn er in de loop van de dag pittige onweersbuien.

Tot zeker begin volgende week blijft het tropisch warm in Nederland, waardoor mogelijk de eerste regionale hittegolf van het jaar in de boeken kan komen.

