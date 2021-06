Bij een zeer grote brand in drie schuren aan de Oude Hof in Elspeet zijn dinsdagmiddag ongeveer driehonderd kalveren omgekomen. Vierhonderd kalveren hebben de brand overleefd, maakt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bekend.

De brand brak rond 14.30 uur uit, een half uur later had de brandweer de vlammen onder controle, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Een veearts is ter plaatse om gewonde dieren te helpen. De brandweer heeft vier van de zeven schuren op het terrein kunnen behouden, de andere drie zijn volledig uitgebrand.

"Hoe triest ook, we zijn blij dat we bijna twee derde van de dieren hebben kunnen redden doordat we snel hebben opgeschaald", zegt de woordvoerder.