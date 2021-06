De politie in Limburg is dinsdagochtend begonnen met een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Tanja Groen. De destijds achttienjarige studente wordt sinds augustus 1993 vermist.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Tanja Groen

De politie zoekt naar Groens lichaam op de Strabrechtse Heide in Heeze-Leende. Deze locatie wordt steeds genoemd als de plek waar de studente begraven zou liggen. Ook in recente getuigenverklaringen zou de heide steeds terugkomen.

Het is nog niet bekend hoelang de zoekactie gaat duren. De politie zegt wel dat die enkele dagen in beslag neemt.

De oorspronkelijk uit het Noord-Hollandse Schagen afkomstige Groen verdween op 31 augustus 1993. De achttienjarige studente was met medestudenten bij een feestje in Maastricht geweest. Ze fietste alleen richting huis. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen.

Eerdere onderzoeken naar verdwijning leverden niets op

Door de jaren heen zijn meerdere onderzoeken naar Groens verdwijning uitgevoerd. In 2012 werd tevergeefs in de Maas gezocht en twee jaar later werden botresten onderzocht.

Begin 2020 dacht de politie dat er sprake van een doorbraak was. Er werd toen een zoekactie opgezet op een begraafplaats in de Maastrichtse wijk Heugem. Een tipgever vermoedde dat Groen in een graf lag van een man die er op 1 september 1993 begraven is. Er werden echter alleen botresten van de man aangetroffen.