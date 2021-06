De politie van Zwolle heeft samen met een crematorium in Vriezenveen een afscheidsdienst georganiseerd voor een begin juni verdronken hond. De voorpoten van het dier waren vastgebonden met een tiewrap.

Let op: de foto onder dit bericht kan als schokkend worden ervaren.

"Vandaag hebben wij de hond naar het crematorium gebracht en is er afscheid van hem genomen", aldus de Zwolse politie op Instagram. Het Vriezenveense crematorium had volgens de dienders aangeboden de overleden hond kosteloos op te vangen.

De politie trof de hond begin juni dood aan bij het Zwarte Water in Zwolle. De agenten vermoedden toen dat het dier levend in het water was gegooid.

Enkele dagen nadat de hond uit het water was gehaald, achterhaalde de politie de eigenaar van het dier. Het is niet zeker of de eigenaar bij de dood van de hond betrokken was. De politie doet nog onderzoek.