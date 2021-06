Het algemene politienummer 0900-88 44 voor niet-spoedeisende meldingen is weer in de lucht na een storing op sommige plaatsen van enkele uren, meldt de politie dinsdag. De technische problemen begonnen rond 1.00 uur.

De storing trof in ieder geval de regio's Rotterdam, Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Het is nog niet duidelijk wat de storing heeft veroorzaakt. De storing was rond 6.20 uur opgelost

Het noodnummer 112 voor urgente zaken was nog wel steeds te bereiken. Niet-spoedeisende meldingen konden tijdens de storing van 0900-8844 gedaan worden via sociale media of via het meldingsformulier op de website van de politie.