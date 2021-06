De politie heeft zondagavond drie aanhoudingen verricht tijdens ongeregeldheden in Den Haag na de eerste EK-wedstrijd van het Nederlands elftal. Dat laat een woordvoerder van de politie maandag aan NU.nl weten.

Nadat Oranje met 3-2 van Oekraïne had gewonnen, verzamelden "een paar honderd" mensen zich rond het Jonckbloetplein in het Laakkwartier. De ME werd ingezet toen de sfeer grimmig werd. Rond 1.00 uur was de rust wedergekeerd.

Twee personen werden tijdens de ME-actie aangehouden vanwege het gooien van vuurwerk naar de politie. Een derde persoon werd opgepakt vanwege belediging. De drie zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar krijgen wel een proces-verbaal.

"Mensen hebben ruimte gekregen om even de overwinning te vieren, maar als er sprake van strafbare feiten of verstoring van de openbare orde is, treden we op", aldus de woordvoerder.

Tijdens de ongeregeldheden werd op meerdere plekken brand gesticht. Zo ging een scooter in vlammen op. Voor brandstichting is niemand opgepakt. De brandweer werd ingezet om de branden te blussen.

De politie neemt voorlopig geen extra maatregelen voor donderdag, wanneer Oranje in Amsterdam aantreedt tegen Oostenrijk voor zijn tweede groepswedstrijd op het EK. "We hopen uiteraard dat Nederland weer wint, maar dat het nu dan gezellig en rustig blijft."