De Deense voetballer Christian Eriksen zakte zaterdag tijdens een wedstrijd op het EK voetbal ineen. Sindsdien is een run ontstaan op EHBO- en reanimatiecursussen, meldt het Rode Kruis aan NU.nl. Wat kun je doen als iemand in je omgeving ineenzakt en je hebt (nog) geen EHBO-cursus gevolgd?

"Kijk of het slachtoffer aanspreekbaar is. Is dat niet geval, bel dan onmiddellijk 112", adviseert Marjolijn Rodenburg, trainer reanimatie en aed bij het Rode Kruis, in gesprek met NU.nl. "De centralisten van het alarmnummer vertellen je dan precies wat je moet doen."

"De centralist van 112 loodst je door het proces heen", aldus Rodenburg. "Ze zullen je bijvoorbeeld vragen om je telefoon op luidsprekerstand naast je neer te leggen, het slachtoffer op de rug te leggen en te kijken of hij of zij een normale ademhaling heeft."

"Het is belangrijk om, als je twijfelt of iemand normaal ademt, direct te beginnen met reanimeren", benadrukt Rodenburg. "Als iemand niet ademt, krijgt zijn of haar hart geen zuurstof en kan het vervolgens stoppen met kloppen."

"Zet je handen midden op de borstkas van het slachtoffer en druk die stevig in. Dit herhaal je dertig keer", legt Rodenburg uit hoe reanimatie in zijn werk gaat.

"Daarna geef je de persoon twee mond-op-mondbeademingen, waarna je weer dertig keer op zijn of haar borst drukt. Blijf deze cyclus van borstcompressies en beademing vervolgens herhalen."

“Iets doen is altijd goed. Durf daarom te handelen.” Marjolijn Rodenburg, trainer reanimatie en aed bij het Rode Kruis

'Je doet het nooit fout'

Het is de ervaring van Rodenburg dat ook mensen zonder EHBO- of reanimatiecursus zelfvertrouwen krijgen doordat een medewerker van de alarmcentrale ze op afstand aanspoort. "Je doet het nooit fout", voegt de reanimatietrainer daaraan toe. "Iets doen is altijd goed. Durf daarom te handelen."

Rodenburg geeft het voorbeeld van een vrouw zonder enige reanimatie-ervaring die haar man ineen zag storten door een hartstilstand. "Hij was niet aanspreekbaar en ze zag dat hij niet normaal ademde. Direct belde ze 112."

"De centralist gaf haar op afstand instructies en moedigde haar aan. Ze hield het reanimeren zeven minuten vol, totdat de hulpdiensten ter plaatse waren. Doordat ze durfde te handelen, heeft hij zijn hartstilstand overleefd zonder restschade."

'Registeren aed's is cruciaal voor burgerhulpverlening'

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat aan NU.nl weten dat centralisten naast adresgegevens ook altijd vragen naar het telefoonnummer van de persoon die belt. Als het gesprek wordt verbroken, kan de centralist terugbellen.

"Natuurlijk hopen wij dat zo veel mogelijk mensen leren reanimeren en zich daarna aanmelden bij het netwerk burgerhulpverlening van HartslagNu.nl", laat de veiligheidsregio weten. "We roepen iedereen op die een aed heeft hangen deze ook aan te melden via HartslagNu of via de Hartstichting." Een aed, ook wel defibrillator genoemd, is een apparaatje waarmee je iemand een schok kunt toedienen om het hartritme te herstellen.

"De meldkamer kan namelijk via dit netwerk de burgerhulpverleners oproepen, zodat er snel iemand ter plaatse is om te helpen bij het reanimeren", aldus de veiligheidsregio. "De eerste minuten zijn cruciaal en een burgerhulpverlener is vaak dicht in de buurt."

240 procent meer aanmeldingen voor reanimatietrainingen Rode Kruis

Het Rode Kruis meldt aan NU.nl dat de noodhulporganisatie sinds het ineenzakken van Eriksen ruim 240 procent meer aanvragen voor reanimatietrainingen krijgt dan voorheen. Het aantal bezoekers op de webpagina van het Rode Kruis over reanimatiecursussen was dit weekend twintig keer zo groot als op een normaal weekend.

De meeste aanmelders zijn volgens het Rode Kruis mensen zonder reanimatie-ervaring. Ook het aantal aanmeldingen voor een opfriscursus bij de noodhulporganisatie is sinds het incident met Eriksen licht opgelopen.

Rodenburg geeft mensen met belangstelling voor EHBO en reanimeren mee dat reanimatie- en EHBO-cursussen niet veel tijd hoeven te kosten. Ook zijn via het YouTube-kanaal van het Rode Kruis instructiefilmpjes over reanimeren te bekijken.