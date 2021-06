Het ministerie heeft een "signaal" ontvangen dat een cruciale memo over de toeslagenaffaire mogelijk bewust zou zijn kwijtgemaakt, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van financiën zondagavond na berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws.

Vrijdag berichtten RTL Nieuws en Trouw dat twee topambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wisten van een explosieve, geheimgehouden memo uit 2017 over de toeslagenaffaire. In 2019 verdween de memo opnieuw, nadat een lagere ambtenaar had voorgesteld de memo niet te archiveren.

In de memo, die werd opgesteld door topjuriste Sandra Palmen, werd al de conclusie getrokken dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was. Ook werd er al gesproken over een compensatie voor driehonderd gedupeerde ouders. In oktober 2020 kwam de memo bij toeval aan het licht, na vragen van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

Voordat RTL Nieuws en Trouw vrijdag het nieuws naar buiten brachten, zei het ministerie nog "geen signalen" te hebben ontvangen van het voorstel om de memo niet te archiveren. Diezelfde dag zou er na publicatie alsnog een signaal zijn opgedoken, zegt een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen).

Signaal wordt door onafhankelijke partij onderzocht

Het ministerie heeft het signaal met de forensisch experts van accountantskantoor PwC gedeeld en zegt de resultaten van dat onderzoek af te wachten. "Lopende het onderzoek van PwC doen wij geen eigen aanvullend onderzoek. Wij kunnen op dit moment dus niet vaststellen op welk ambtelijk niveau dit bericht destijds terecht is gekomen."

Over wat het signaal precies inhoudt, wil het ministerie ook geen uitspraak doen zolang het onderzoek loopt. Volgens RTL Nieuws en Trouw zou het gaan om een e-mail van een lagere medewerker van de Belastingdienst.

SP en PvdA willen 'onmiddellijk' duidelijkheid

Kamerleden Renske Leijten (SP) en Henk Nijboer (PvdA) laten zondagavond weten alle informatie over het verdwijnen van een explosief memo "onmiddellijk" boven tafel te willen hebben.

Volgens Leijten is het "nu zaak dat alle documenten en aanwijzingen die het ministerie heeft dat het memo Palmen bewust is achtergehouden naar de Kamer komen". Vervolgens moet de parlementair advocaat ermee bezig, vindt ze. Leijten wil duidelijkheid of de Tweede Kamer wel alle gevorderde stukken kreeg en of er tijdens de verhoren van de parlementaire ondervraging over de toeslagen meineed is gepleegd door topambtenaren.

Nijboer zegt op Twitter dat het onderzoek van PwC "geen vrijbrief" is voor het kabinet om dergelijke informatie niet met de Kamer te delen. "Ik wil de opgedoken stukken vandaag nog van de staatssecretaris ontvangen", schrijft hij zondagavond. "De Kamer gaat voor PwC."