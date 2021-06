Aan het begin van de week lopen de temperaturen soms flink op, plaatselijk tot wel 32 graden. Later in de week liggen stevige regen- en onweersbuien op de loer, meldt Weerplaza.

Maandag bereikt zeer warme lucht het zuiden van het land. Op de warmste plaatsen wordt het 27 tot 29 graden, zeer lokaal is 30 graden niet uitgesloten. Mocht dat gebeuren, dan is dat voor het eerst dit jaar. De zon schijnt daarbij nagenoeg onafgebroken. Pas later op de dag trekken vanuit het noordwesten wat sluierwolken ons land binnen.

In de loop van de dag steekt in de kustprovincies wel een stevige wind van zee op. Daardoor koelt het snel een aantal graden af. Ook in de avonduren is het minder lang aangenaam in de kustprovincies door de invallende wind van zee.

Dinsdag trekt een hogedrukgebied over de Noordzee via Denemarken richting Duitsland. Daardoor komt bij ons enige tijd een noordenwind te staan, waardoor de zeer warme lucht tijdelijk naar Noord-Frankrijk wordt verdreven. De temperatuur komt dinsdag dus wat lager uit.

Woensdag en donderdag is de lucht waarin we zitten weer een stuk warmer. De wind waait uit het zuiden en vrijwel heel het land komt in de warme lucht te zitten. Dat betekent woensdag zomerse temperaturen rond 25 graden in het uiterste noorden van het land tot plaatselijk 32 graden, of zelfs iets warmer, in delen van Brabant en Limburg.

Kans op stevige buien

Donderdag in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden geleidelijk de bewolking toe. De grens tussen koele lucht vanaf de Atlantische Oceaan en de warme lucht boven het Europese continent komt in de buurt van ons land te liggen. Vanaf donderdag in de loop van de dag moeten we daarom rekening houden met de komst van stevige regen- en onweersbuien.

De kans op stevige regen- en onweersbuien is vrijdag nog wat groter. Vrijdag overdag krijgen we verspreid over het land met wolkenvelden en buienrestanten van onweersbuien uit Frankrijk te maken. De temperatuur valt vrijdag daardoor lager uit, maar stabiel is het nog zeker niet.

Vrijdag namiddag en -avond kunnen opnieuw stevige buien vanuit Frankrijk via België ons land binnentrekken. Na deze buien lijkt de hitte verdreven. Wat volgt is een koeler weekend met af en toe wat buien.