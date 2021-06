Bij een bootongeluk op het Nuldernauw tussen Putten (Gelderland) en Zeewolde (Flevoland) is zaterdag een jongen omgekomen. Het slachtoffer raakte bekneld in de schroef van een boot. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar uiteindelijk overleed het slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dat meldt de politie zondag.

Volgens een woordvoerder van de politie huurde een twaalftal jongeren zaterdagmiddag een sloep om te gaan varen op het water tussen Putten en Zeewolde. Eén van hen sprong om nog onbekende redenen overboord. "Misschien gewoon om een frisse duik te nemen", zegt de woordvoerder. "Er waren in ieder geval geen motorproblemen." De jongen kwam daarna met zijn arm vast te zitten in de schroef.

"Het was een redelijk grote schroef en de jongen werd steeds kopje onder geduwd door de kracht ervan", aldus de woordvoerder. Een politieboot was snel ter plaatse om hulp te verlenen, maar het lukte niet om de jongen los te krijgen.

De sloep is toen naar de haven bij Strand Nulde gevaren. Daar kwamen meer hulpdiensten ter plaatse en lukte het om zijn arm los te maken. De jongen werd gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.