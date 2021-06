De zon schijnt zondag de hele dag volop en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. Daarbij staat er maar weinig wind. Zondagavond blijft het lang aangenaam buiten en in de nacht koelt het af naar 9 tot 12 graden.

Ook maandag schijnt de zon uitbundig. De wind draait iets meer naar een zuidwestelijke richting en het wordt een stuk warmer dan zondag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 29 graden.

