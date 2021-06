De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een groot feest in het Kralingse Bos in Rotterdam beëindigd. Er waren zo'n vijfhonderd tot zevenhonderd mensen aanwezig. Twee jongens van zestien zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en belediging.

Volgens een politiewoordvoerder was het "veel te druk" in het bos. "We hebben mensen gevraagd het bos te verlaten en een hele grote groep gaf daar ook gehoor aan. Enkelen van hen gooiden daarbij wel glas richting collega's en voertuigen", aldus de woordvoerder.

Toen een laatste groep van ongeveer tweehonderd mensen niet wilde vertrekken en er opstootjes ontstonden, kwam de politie in actie. Omdat de groep opnieuw agenten met glaswerk bekogelde, voerden de politiepaarden een charge uit bij de Kralingse Plaslaan.

De twee jongens die zijn aangehouden, zijn door hun ouders opgehaald van het bureau en moesten zich zaterdagochtend weer melden voor een vervolg.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet. Dit blijkt niet het geval. Het artikel is inmiddels aangepast.