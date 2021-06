In de Gelderse plaats Kesteren is vrijdag een persoon omgekomen doordat een tuktuk van de weg is geraakt, meldt de politie. Drie anderen zijn gewond geraakt.

De tuktuk raakte rond 19.20 uur van de Rijnbandijk en belandde volgens De Gelderlander in een tuin. Het is niet bekend of de dode en gewonden allen inzittenden van de tuktuk waren of dat het ook gaat om mensen die in de tuin zaten.

De hulpdiensten rukten met onder meer vijf ambulances en twee traumahelikopters uit. Een van de helikopters is bij de plek van het ongeval geland.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een eenzijdig ongeluk, maar er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht. De brandweer heeft schermen geplaatst rond de plek van het ongeval.

Drie jaar geleden vond er in Ingen, nog geen 10 kilometer verderop, ook een dodelijk ongeval met een tuktuk plaats. Toen kwam een 58-jarige vrouw om het leven.

Een tuktuk is een gemotoriseerde, vaak overdekte driewieler. Met name in Aziatische landen zijn tuktuks een veelgebruikt vervoermiddel, omdat ze zeer wendbaar zijn in het vaak drukke verkeer in steden.