Staatsbosbeheer brengt binnenkort ongeveer tweehonderd konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar de slacht. De groep paarden is eind mei zelf de vangweide ingelopen. Omdat er nog steeds veel te veel paarden in het natuurreservaat in Flevoland rondlopen, heeft de gebiedsbeheerder het hek van de vangwei gesloten, zodat het aantal loslopende koniks weer kleiner wordt.

In de Oostvaardersplassen is ruimte voor ongeveer 450 paarden. Eerder zijn groepen paarden gevangen en naar andere natuurgebieden gebracht. Maar nu is er in heel Europa geen gebied meer te vinden waar de konikpaarden kunnen rondlopen. Daarom worden de dieren geslacht.

Eind november vorig jaar ging de eerste groep paarden naar de slachterij. Dierenbeschermers probeerden dat toen via de rechter tegen te houden, maar ze verloren de rechtszaak.

Het vlees van de paarden wordt voor consumptie aangeboden, behalve vlees van hengsten vanaf drie jaar. Uit onderzoek is gebleken dat deze hengsten een relatief hoog gehalte aan dioxine in hun bloed hebben en daarom gaan die dieren naar het destructiebedrijf.

Ook op andere plekken in natuurgebieden zijn grote grazers aangetroffen die te veel dioxine in hun bloed hebben. Er loopt nog een onderzoek naar de vraag hoe dat komt.

Eerder ophef over afschieten heckrunderen

Omroep Flevoland meldde in april op basis van stukken van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) dat Staatsbosbeheer illegaal heckrunderen in de Oostvaardersplassen had doodgeschoten en konikpaarden naar de slager had gebracht. Volgens de omroep had de provincie er namelijk geen besluit over genomen of daartoe opdracht gegeven.

Staatsbosbeheer schoot de heckrunderen zelf af. De konikpaarden werden gevangen en naar de slager afgevoerd. Beide methoden zouden in strijd zijn met de Wet natuurbescherming.

Het doodschieten van de runderen en het vangen van de paarden werd in februari stilgelegd, omdat de provincie geen documenten kon overleggen. Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina) had om die stukken gevraagd.