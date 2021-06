Vanaf 30 juni kan bij evenementen 100 procent van de capaciteit worden benut als de organisatie gebruikmaakt van toegangstesten, heeft demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat om evenementen waarvoor een toegangsbewijs nodig is. Bezoekers moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus of een vaccinatiebewijs hebben. De coronatest die toegang biedt, mag maximaal veertig uur oud zijn.

Ook de onderlinge 1,5 meter afstand kan vanaf 30 juni worden losgelaten tijdens evenementen. Het kabinet heeft op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenementen besloten de routekaart hiervoor aan te passen.

Meerdaagse evenementen met overnachting(en) zijn vanaf eind juli ook weer mogelijk. Daarbij gelden extra voorwaarden, zoals tussentijds testen. Het demissionaire kabinet wil de verruiming naar 100 procent van de capaciteit en het loslaten van anderhalvemeterregel bij de inzet van toegangsbewijzen vanaf stap 4 ook voor andere sectoren laten gelden. Daarbij denkt het kabinet aan onder meer de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden.

Meerdaagse evenementen vanaf 29 juli

Tot 28 juli zijn evenementen van maximaal 24 uur mogelijk. Er geldt een maximum van 25.000 bezoekers per dag. Een overnachting is toegestaan als dat binnen het tijdvak van 24 uur valt.

Na vier weken, als er nog meer mensen zijn gevaccineerd tegen COVID-19 en de besmettingscijfers naar verwachting verder zijn gedaald, vervallen deze beperkingen en zijn meerdaagse evenementen met overnachting(en) ook weer mogelijk. Met de huidige planning is dit vanaf 29 juli.

Het RIVM adviseert wel om bij meerdaagse evenementen niet alleen vooraf, maar ook tussentijds te testen. Het kabinet is met de sector in gesprek over de mogelijke praktische invulling hiervan.

Keizer blij met aanpassing routekaart

Keizer schrijft de aanpassingen aan de routekaart toe aan Fieldlab Evenementen. "Het is geweldig nieuws dat evenementen zoals festivals en concerten dankzij het harde werk van Fieldlab Evenementen snel weer mogelijk worden", aldus de staatssecretaris.

"De inzichten die de Fieldlab-organisatie heeft opgedaan, gebruiken we nu om de routekaart aan te passen. Ben je gevaccineerd, negatief getest of hersteld van corona, dan kun je weer naar een festival of concert zoals vroeger."

Kabinet overweegt einde beperking evenementen zonder kaartjes

Tot slot beziet het kabinet bij de besluitvorming over stap 4 of het op basis van de besmettingscijfers verantwoord is om zonder toegangsbewijzen niet langer een absoluut maximum aantal personen per ruimte of zaal te hanteren.

Dan zou vanaf stap 4 de volledige capaciteit bij een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen worden benut. Nu geldt er nog een maximum van honderd personen. Daarmee komt het kabinet met name tegemoet aan locaties waar meer mensen kunnen samenkomen terwijl ze onderling 1,5 meter afstand houden.

Kabinet wijst op drukte voor hulpdiensten

Tijdens de coronacrisis was de inzet van de politie en hulpdiensten volgens het kabinet flink groter. De komende periode moet er ruimte zijn voor trainingen, opleidingen en verlof.

Dit betekent dat nu de samenleving wordt heropend er verstandig moet worden omgegaan met de beschikbare capaciteit van de politie en hulpdiensten. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie zullen scherpe afwegingen maken als het gaat om de inzet bij evenementen.