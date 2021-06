De politie heeft opnieuw twee mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij op 2 mei in het Limburgse Hoensbroek. Het gaat om twee mannen van 22 en 26 jaar uit Heerlen. Het tweetal werd donderdag opgepakt, meldt de politie vrijdag.

Bij de schietpartij op de Schuureikenweg kwam een 29-jarige man uit Aken om het leven. Dinsdag arresteerde de politie al twee andere Heerlenaren van eveneens 22 en 26 jaar. Deze verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist over eventuele verlenging van hun voorarrest.

Een rechercheteam is bezig met het onderzoek naar de schietpartij. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De schietpartij draaide volgens de politie vermoedelijk om drugs. Na het incident meldden zich meerdere getuigen bij de politie. Ook de getuige die tijdens de schietpartij naast het slachtoffer in de auto zat, heeft een verklaring afgelegd.

Volgens Duitse media zou het slachtoffer een Iraanse achtergrond hebben en deel uitmaken van de motorbende Bahoz. Vier leden van die bende staan voor de rechter in Duitsland op verdenking van afpersing en drugshandel. Het dodelijke slachtoffer was een bekende van justitie in verband met drugszaken.