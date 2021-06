Op Curaçao is afgelopen dinsdag een 39-jarige man gearresteerd in verband met de schietpartij in een Amsterdams buurthuis op Wittenburg in 2018, zo laat de politie vrijdag weten. Bij het schietincident kwam de zeventienjarige buurthuisstagiair Mohamed Bouchikhi om het leven. Volgens Het Parool gaat het om Randall D., een bekende van de politie.

De vermoedelijke schutter kon in samenwerking met de lokale politie op Curaçao door een arrestatieteam gearresteerd worden. Hij was op weg naar de supermarkt toen hij overrompeld en aangehouden werd, zo laat de politie weten. De verdachte zit vast en zal worden overgeleverd aan het parket Amsterdam. Zijn naam wordt in verband gebracht met meerdere liquidatiedossiers.

De andere vermoedelijke schutter, Emylio G., werd afgelopen januari opnieuw opgepakt in deze zaak. Hij zat toen al vast in verband met een andere zaak. Ook iemand met betrokkenheid bij de vluchtauto is in beeld, schrijft het dagblad vrijdag.

Bouchikhi kwam per ongeluk om het leven. De politie ging er na het schietincident op Wittenburg, een van de Oostelijke Eilanden in Amsterdam, al snel van uit dat de daders mogelijk een ander slachtoffer op het oog hadden: de negentienjarige Gianni L. Hij raakte, net als een twintigjarige vrouw, gewond bij de schietpartij. De familie van Bouchiki is op de hoogte gebracht van de arrestatie op Curaçao.