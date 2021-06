Twee topambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wisten volgens RTL Nieuws en Trouw van een explosieve, geheimgehouden memo over de toeslagenaffaire. Dit zouden ze hebben ontkend in hun verhoren onder ede voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, zo melden de nieuwsmedia vrijdag.

In de memo, die in 2017 werd opgesteld door topjuriste Sandra Palmen, werd al de conclusie getrokken dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was. Ook werd er al gesproken over een compensatie voor driehonderd gedupeerde ouders. In oktober 2020 kwam de memo bij toeval aan het licht, na vragen van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

De voormalige baas van de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, zei tijdens het verhoor dat hij de memo "op geen enkele manier kende" tot deze aan het licht kwam. De ambtelijke baas Manon Leijten van het ministerie van Financiën zei dat zij zich niet kon herinneren het document te hebben gelezen.

Memo in 2019 al besproken

RTL Nieuws en Trouw hebben gereconstrueerd dat dit niet zou kloppen. Op 4 juni 2019 werd de memo al besproken tijdens crisisbesprekingen binnen het ministerie over de toeslagenaffaire. Leijten zou de memo hebben gelezen en Uijlenbroek zou aanwezig zijn geweest bij de bijeenkomst waarin de memo werd besproken met bijna twintig ambtenaren.

Na die bijeenkomst zouden lagere ambtenaren hebben voorgesteld om de memo, tegen de regels in, niet te archiveren. Dat betekent dat deze bij vragen van de Kamer of in WOB-procedures (Wet openbaarheid van bestuur) niet aan het licht zou komen. De ambtelijke leiding verzette zich volgens RTL Nieuws en Trouw niet tegen dit voorstel.

Het verdwijnen van de memo wordt, na aandringen van Omtzigt, extern onderzocht. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd door accountantskantoor PWC, dat beschikking heeft over e-mailverkeer van 33 betrokken (oud-)politici en hoge ambtenaren. Ook worden betrokkenen geïnterviewd, zo melden de nieuwsmedia.