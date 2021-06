Het is een half jaar geleden dat Quincy Promes werd aangehouden voor zijn vermeende betrokkenheid bij een steekincident, waarbij zijn neef ernstig gewond raakte. De advocaat van het slachtoffer vraagt zich af waarom het Openbaar Ministerie (OM) nog niet heeft bekendgemaakt of Promes wel of niet wordt vervolgd. Wat weten we over de zaak?

De toenmalige Ajax-speler werd op 13 december vorig jaar aangehouden voor een steekincident dat in de zomer van 2020 plaats had gevonden. Nu, aan de vooravond van het EK voetbal, is er nog steeds onduidelijkheid over de zaak. Het slachtoffer vraagt zich af of er een relatie is met het aanstaande toernooi waar Promes met het Nederlands elftal aan deelneemt.

Het incident deed zich voor in Abcoude in een bedrijfspand van Promes, waar een feest werd gegeven. Volgens de lezing van het slachtoffer werd hij uit het niets door Promes aangevallen met een mes en raakte hij daarbij ernstig gewond aan zijn knie. Vanwege de familieband en het niet willen schaden van de carrière van Promes wilde het slachtoffer geen aangifte doen en er op een andere manier uitkomen. Dat bleef zonder succes.

Toen de politie er in november 2020 na een tip achter kwam dat er zich een steekincident had voorgedaan waar Promes bij betrokken zou zijn geweest, werd het slachtoffer benaderd, dat uiteindelijk aangifte deed. Promes werd aangehouden en na twee dagen vast te hebben gezeten en te zijn verhoord weer vrijgelaten.

OM: 'Er is sprake van een normale gang van zaken'

Dat Promes weer werd vrijgelaten, is volgens het OM gevolg van een standaardprocedure. Om iemand vast te houden, moet er sprake zijn van een stevige verdenking. Daarnaast moet er sprake zijn van gronden als bijvoorbeeld de kans op herhaling, vluchtgevaar of een geschokte rechtsorde. Van een verdenking was en is wel sprake, maar de gronden waren er niet en daarom werd Promes vrijgelaten.

Een woordvoerder bevestigt dat het onderzoek voor nu is afgerond en dat dit wordt bestudeerd door een officier van justitie, die vervolgens een beslissing zal nemen. "Dit is een normale gang van zaken", aldus de woordvoerder, die daarmee direct afstand neemt van de suggestie dat het EK hierin een rol zou spelen. De woordvoerder laat weten "dat nog niet valt in te schatten wanneer de beslissing wel wordt genomen."

Mocht het besluit om Promes te vervolgen voor het einde van het EK worden genomen en het Nederlands elftal zit nog in het toernooi, dan betekent dat niet dat de speler van Spartak Moskou direct weer wordt aangehouden. Wat dit zou betekenen voor de rol van Promes bij het Nederlands elftal is niet duidelijk.

Moszkowicz wil dat beslissing voor EK wordt genomen

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die het slachtoffer bijstaat, wil graag dat er voor het EK nog een beslissing wordt genomen. Hij heeft echter geen juridische middelen om dat af te dwingen. In de talkshow Humberto laat hij weten nu naar buiten te treden omdat de vervolgbeslissing naar zijn mening al lang genomen had kunnen worden. Dat dit niet het geval is "schuurt enorm", aldus Moszkowicz.

De advocaat impliceert dat er in soortgelijke zaken al lang een beslissing zou zijn genomen. Het OM wil niet op die bewering van de advocaat ingaan en houdt het bij zijn reactie dat er sprake is van een normale procedure.

NU.nl heeft geprobeerd in contact te komen met Moszkowicz en de advocaat van Promes, Gerard Spong, maar beiden hebben nog niet gereageerd.