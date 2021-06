De vijftig Roemeense arbeidsmigranten die eind mei onder erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden werden gevonden op een boerderijcomplex in Linne, zijn terecht. Dat zegt burgemeester Stef Strous van Maasgouw, waar het Limburgse Linne onder valt.

Sinds 30 mei was het onduidelijk waar zij verbleven, nadat de burgemeester de eigenaren van het bedrijf opdracht had gegeven voor een nieuw onderkomen te zorgen.

"We weten waar ze zijn, op straat en huisniveau", zegt burgemeester Strous woensdag. Een aantal van hen, "vijf of zes" volgens Strous, zijn terug naar Roemenië.

De rest van de vijftig arbeidsmigranten zit op twee verschillende plekken, buiten de gemeente Maasgouw. "Het is aan de eigenaar om te vertellen waar, daar heb ik geen bevoegdheid toe." Wel laat Strous "verifiëren of dat omgevingen zijn die voldoen aan de eisen".

Migranten gevonden in 'mensonterende' omstandigheden

De arbeidsmigranten werden eind mei ontdekt bij de boerderij tijdens een gezamenlijke controle van de gemeente met de vreemdelingenpolitie en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Strous noemde de situatie eerder al "mensonterend".

De panden waar de migranten verbleven waren niet veilig gebouwd en vormden een serieus brandgevaar. Onder de werknemers was ook een "voorman, iemand uit Roemenië die de boel in het gareel hield. Hij was intimiderend en mensen konden niet vrijuit spreken".

De eigenaren van de boerderij werden door de burgemeester gesommeerd een andere woonplek te zoeken voor de arbeiders. "Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever internationale arbeiders huisvesting te geven."