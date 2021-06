Leerlingen van wie PostNL de examens is kwijtgeraakt hoeven geen herexamen te doen. Dat maakt demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) woensdag bekend.

Het gaat om 150 leerlingen van drie scholen. Slob heeft besloten dat hun resultaten van de eerste nakijkronde mogen meetellen. Die resultaten zijn al vastgelegd.

Normaliter worden eindexamens eerst door de eigen docent nagekeken en vervolgens opgestuurd voor een tweede correctieronde. PostNL raakte echter resultaten kwijt van twaalf scholen toen deze werden opgestuurd. Van negen scholen zijn de resultaten weer opgedoken.

Als leerlingen het examen toch opnieuw willen doen, dan kost dit hen geen herkansing.

Het is niet duidelijk of de negen scholen waarvan de resultaten zijn teruggevonden, hun leerlingen donderdag al de verlossende telefoontjes kunnen bieden. Directeur Resi Becker van PostNL vertelde eerder in gesprek met NU.nl dat haar bedrijf alsnog "alles op alles zet" om de resterende examenresultaten te bezorgen.

In totaal was PostNL verantwoordelijk voor 80.000 zendingen met meer dan een miljoen examens van 200.000 leerlingen. Volgens Becker had haar bedrijf dit jaar korter de tijd om zich voor te bereiden op de vele bezorgingen, en moesten meer zendingen verwerkt worden dan aanvankelijk verwacht.