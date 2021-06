PostNL heeft alsnog examenresultaten van negen scholen teruggevonden nadat deze aanvankelijk vermist waren. Dat meldt het bedrijf woensdag in een persbericht. Een deel van de examens van drie scholen zijn nog niet boven water.

Dinsdag meldde PostNL dat de examens van twaalf scholen vermist waren, of de bezorging ervan vertraagd. Dat leidt ertoe dat zij hun leerlingen donderdag niet op tijd over de resultaten kunnen informeren.

Het is niet duidelijk of de negen scholen waarvan de resultaten zijn teruggevonden, hun leerlingen donderdag al de verlossende telefoontjes kunnen bieden. "Wij hebben begrepen dat de resultaten gewoon geldig zijn", vertelt PostNL-directeur Resi Becker aan NU.nl.

Als de resultaten van de drie resterende scholen teruggevonden worden, is echter niet duidelijk of deze nog meegeteld worden. "Daar beslist het ministerie over", aldus Becker. "Wij doen er alles aan om ook de laatste vermiste examens te bezorgen."

Als de resterende examens niet teruggevonden kunnen worden, dreigt sowieso een herexamen voor de leerlingen. Zo meldt Omroep Brabant dat leerlingen van de middelbare school Van Maerlant hun wiskunde-examen moeten overdoen, omdat hun huidige resultaten nooit zijn aangekomen bij de tweede corrector.

In totaal was PostNL verantwoordelijk voor 80.000 zendingen met meer dan een miljoen examens van 200.000 leerlingen. Volgens Becker had haar bedrijf dit jaar korter de tijd om zich voor te bereiden op de vele bezorgingen, en moesten meer zendingen verwerkt worden dan aanvankelijk verwacht.