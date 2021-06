Het weer is donderdag ideaal om de gedeeltelijke zonsverduistering te bekijken. Rond het middaguur, wanneer de maan deels voor de zon schuift, voorspelt Weerplaza overwegend helder zomerweer.

Donderdag is voor het eerst sinds vier jaar vanuit ons land weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Tussen 11.19 uur en 13.31 uur schuift de maan deels voor de zon, waardoor de aarde in de schaduw van de maan komt te liggen.

Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering is om 12.23 uur. Dan dekt de maan 17 procent van de zon af. De zonsverduistering is in Canada, Groenland, de Noordpool en Siberië bijna volledig.

Dit tijdstip is een stuk gunstiger dan het moment van de zonsverduistering van 21 augustus 2017. Die vond namelijk plaats rond zonsondergang, waardoor alleen het eerste deel van de verduistering zichtbaar was.

Rechtstreeks in de zon kijken wordt afgeraden

Weerplaza adviseert mensen die het natuurfenomeen willen zien niet rechtstreeks in de zon te kijken. Dit kan tot oogbeschadiging leiden.

Een zonnebril is niet voldoende om je ogen tegen de felle zonnestralen te beschermen als je direct in de zon kijkt. Het gebruik van een zogenoemde eclipsbril is dan het advies. Ook zonder eclipsbril kun je volgens Weerplaza veilig kijken door een projectie van de zon te creëren. Dit kun je bijvoorbeeld doen met een vergiet en een papiertje.

Op 25 oktober 2022 is opnieuw in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Dan zal de maan op het hoogtepunt 22 procent van de zon bedekken.