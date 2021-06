Volgens OV-NL, de koepel van ov-bedrijven in Nederland, keren reizigers in rap tempo terug naar het openbaar vervoer. Momenteel is de bezettingsgraad ongeveer 55 procent, zegt OV-NL-voorzitter Pedro Peters dinsdag tegen BNR.

Vanwege de coronamaatregelen was het rustiger dan normaal in het openbaar vervoer. In de rustigste periode was de bezetting in het ov 10 tot 15 procent.

Peters hoopt dat nog meer mensen snel weer voor het ov kiezen. Aan het einde van dit jaar moet het aandeel volgens hem rond de 80 procent uitkomen.

Peters denkt dat de vervoerders de reizigers hard nodig hebben om er weer bovenop te komen. "De coronacrisis heeft diepe sporen nagelaten."

Op 23 juni begint OV-NL een campagne om reizigers terug in de trein, bus, tram of metro te krijgen. "Nu alle versoepelingen in rap tempo doorgaan, zijn alle reizigers weer welkom in het openbaar vervoer", aldus de OV-NL-voorzitter. "Het ov is oké, u kunt weer volop met ons reizen. Er komen allerlei soorten uitingen om iedereen weer van harte welkom te heten."