De politie heeft een negentienjarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een serie explosies in Rotterdam-Zuid begin mei. Er gingen toen twee vuurwerkbommen af bij twee cafés waar veel Feyenoord-supporters samenkomen en in drie portieken van woningen.

Eerder werd al een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Beide verdachten worden in verband gebracht met de ontploffingen, aldus de politie.

In de nacht van 4 op 5 mei ging er een vuurwerkbom af bij Feyenoord-café 't Haantje aan de Bierens de Haanweg en in de nacht van 6 mei was het raak bij café The Hide Away op het Kreekplein. Ook waren er ontploffingen in portieken van woningen aan de Ranonkelstraat, de Forelstraat en de De Blécourtstraat.

De schade aan de cafés en de woningen was groot, maar er raakte niemand gewond. De politie doet nog onderzoek naar het motief van de verdachten.