Twaalf scholen in Nederland moeten noodgedwongen langer wachten met het informeren van hun leerlingen over de resultaten van hun eindexamens. De bezorging van de examens door PostNL is vertraagd of de examens zijn vermist, meldt het postbedrijf dinsdag in een persbericht.

"Wij staan in nauw contact met de betreffende scholen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs om naar oplossingen te zoeken", aldus PostNL. Het is niet duidelijk om welke twaalf scholen het gaat.

Volgens het postbedrijf kunnen donderdag 1.170 middelbare scholen 'gewoon' hun leerlingen informeren over de resultaten. PostNL was verantwoordelijk voor zo'n 80.000 leveringen met meer dan een miljoen examens van 200.000 leerlingen in Nederland.

Directeur Resi Becker namens Mail Nederland vindt het "heel erg" dat sommige leerlingen langer moeten wachten op hun cijfers. "We weten allemaal hoe spannend het is om dat verlossende telefoontje te krijgen."

Volgens Becker worden extra maatregelen genomen om de rest van de examenzendingen zo snel mogelijk te bezorgen. "We vinden het heel vervelend dat deze bezorging niet overal goed is gegaan."