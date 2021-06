Een 53-jarige man uit Veenendaal is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar - waarvan een half jaar voorwaardelijk - omdat hij dertien jaar lang stelselmatig zijn kinderen mishandelde. Ook heeft de man zijn vrouw eenmaal mishandeld.

De man mag geen contact meer zoeken met zijn kinderen, moet hen een schadevergoeding van 5.000 euro betalen en moet na de celstraf professionele hulp zoeken.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar celstraf geëist, mede omdat in de aanklacht ook een beschuldiging van seksueel misbruik was opgenomen. Maar volgens de rechter is niet bewezen dat hij een van zijn kinderen heeft misbruikt. Daarnaast zijn misstanden van voor 2008 verjaard.

Door de mishandelingen heeft de vader zijn kinderen een normale jeugd ontnomen, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. Hij mishandelde zijn kinderen zowel fysiek als psychisch. Hij zou zijn vrouw in haar buik hebben gestompt toen zij zwanger was.

Kinderen moesten getuige zijn van mishandelingen

De kinderen moesten meermaals getuige zijn van hoe hun broertjes of zusjes het slachtoffer werden van huiselijk geweld. Zij hebben hun mishandelingen tot in detail beschreven aan autoriteiten.

De zaak kwam aan het rollen na een aangifte eind vorig jaar van stichting Veilig Thuis. Een van de kinderen had bij de organisatie verklaard dat zijn vader hem vaak mishandelde, en hij de laatste keer met een bezemsteel was toegetakeld.

Advocaat van verdachte claimt complot tegen de vader

Volgens de advocaat van de vader is er sprake van een complot tegen de man. De rechter ziet daar echter geen motief voor. Ook hebben de kinderen de misstanden uiterst precies beschreven, maar verschillen de verhalen op bepaalde punten een klein beetje. Dat ziet de rechtbank als een aanwijzing dat de verhalen niet op elkaar zijn afgestemd. "Het gaat om eigen waarnemingen van kinderen."

De rechter neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handelen de ontwikkeling van zijn kinderen mogelijk ernstig heeft verstoord. De kans dat zij hun hele leven last houden van hun verstoorde jeugd, is erg groot, aldus de rechter.