De 41-jarige Mohamed Laarbi A. heeft dinsdag in de rechtbank van Roermond veertig maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, tegen zich horen eisen. De man is vicevoorzitter van de Al Houda-moskee in Geleen. Hij zou als voorzitter van de stichting BabyCare tussen 2014 en 2017 steun hebben gegeven aan Islamitische Staat (IS).

BabyCare schonk onder meer babymelk en luiers aan ziekenhuizen in voormalig gebied van IS in Syrië. Ook maakte de man geld over naar een Turkse organisatie die in woord en geschrift IS steunde. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in dit verband dat de man drie jaar lang geen leiding meer mag geven aan hulporganisaties.

Volgens het OM bracht A. weliswaar hulpgoederen naar IS-gebied, maar deze goederen waren uitsluitend bestemd voor aanhangers en medestrijders van IS, niet voor anderen.

A. zou tussen 2012 en 2017 zeker elf keer naar Syrië zijn gereisd. Hij zou de gemeente Sittard-Geleen daarover niet hebben ingelicht. De man ontving een bijstandsuitkering van die gemeente. Ontvangers van een bijstanduitkering zijn verplicht een verblijf in het buitenland vooraf te melden. Dit verblijf mag niet langer dan 28 dagen per jaar zijn.

Aan de Turkse organisatie Fukara Der maakte A. zeker 100.000 euro over. Geld dat volgens het OM gezien moet worden als ondersteuning van IS. Fukara Der ondersteunde de terroristische beweging vanuit Turkije.

A. zou donateurs hebben misleid door foto's te tonen van kinderen uit Servië en die voor te stellen als noodlijdende Syrische kinderen. Ook beloofde hij de hulp te geven aan iedereen zonder aanzien des persoons, terwijl de geschonken gelden en goederen uitsluitend naar IS gingen.