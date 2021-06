Een alliantie van zestien landen heeft door een unieke internationale politieactie miljoenen berichten van criminelen in handen gekregen. Tijdens de enorme, maandenlange undercoveroperatie deden de landen zich onder leiding van de Amerikaanse FBI voor als Anom, een aanbieder van versleutelde communicatie. In Nederland zijn 49 mensen aangehouden en wereldwijd zijn in totaal 800 personen opgepakt.

Het is wederom een enorme klap voor de georganiseerde misdaad. Zo werden de aanbieders van versleutelde communicatie EncroChat en Sky ECC respectievelijk in juni vorig jaar en maart van dit jaar gehackt.

De operatie Trojan Shield leverde in totaal 27 miljoen berichten van in totaal 12.000 gebruikers op, werd dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie in Den Haag. Opnieuw kon er live worden meegekeken met de communicatie.

Als gevolg van deze actie zijn in Nederland tot nu toe 49 verdachten aangehouden en 25 drugslabs ontmanteld. Ook zijn verdovende middelen en een bedrag van 2,3 miljoen euro in beslag genomen.

"We hebben het weer gedaan", zei politiechef Jannine van den Berg van de Landelijke Eenheid, verwijzend naar het kraken van EncroChat en Sky ECC. Volgens Van den Berg waren er in Nederland twaalfhonderd gebruikers.

130 Nederlandse criminelen misleid: moorden voorkomen en drugslabs opgerold

'Het is een van de grootste politieoperaties ooit'

Wereldwijd zijn achthonderd mensen aangehouden en is 8.000 kilo aan cocaïne in beslag genomen. Ook werden zevenhonderd locaties doorzocht, vulde Jean-Philippe Lecouffe van Europol op de persconferentie aan.

"Het is een van de grootste politieoperaties ooit", aldus Lecouffe. Calvin Shivers van de FBI vertelde dat de actie in oktober 2019 werd opgestart.

Shivers laat in een reactie aan NU.nl weten dat de ontmanteling van weer een andere aanbieder van cryptofoons - Phantom Secure in 2018 - een belangrijke stap was in de ontwikkeling van Anom. "We wisten toen dat er een grote vraag zou ontstaan en daar zijn wij in gestapt", aldus de FBI.

Ingespeeld op wegvallen aanbieders van versleutelde communicatie

De vraag naar Anom werd alleen maar groter na het wegvallen van EncroChat en Sky ECC.

De wens van criminelen om in het geheim te communiceren, blijft groot. Daarom maakten volgens Lecouffe in totaal driehonderd criminele organisaties in meer dan honderd landen gebruik van de diensten van Anom.