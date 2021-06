Een unieke internationale politieactie heeft miljoenen berichten van criminelen in handen gekregen. Dat werd dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie. Tijdens de enorme, maandenlange undercoveroperatie deden zestien deelnemende landen onder leiding van de FBI zich voor als Anom, een aanbieder van versleutelde communicatie. In Nederland zijn 49 mensen aangehouden en in totaal achthonderd wereldwijd.

Het is wederom een enorme klap voor de georganiseerde misdaad na het hacken van aanbieder van versleutelde communicatie EncroChat en Sky ECC.

In Nederland zijn er 49 verdachten aangehouden, 25 drugslabs ontmanteld, drugs in beslag genomen net als 2.3 miljoen euro. Dat maakte Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid bekend.

Wereldwijd zijn er achthonderd mensen aangehouden en 8.000 kilo's aan cocaïne in beslag genomen. Ook werden er zevenhonderd locaties wereldwijd doorzocht, vulde Jean-Philippe Lecouffe van Europol in Den Haag aan, waar de persconferentie werd gehouden. Met Anom werd er slim ingespeeld op het wegvallen van EncroChat in juni vorig jaar en Sky ECC in maart van dit jaar.

"Het is een van de grootste politieoperaties ooit", aldus Lecouffe. Calvin Shivers van de FBI liet weten dat de actie anderhalf jaar geleden in oktober 2019 werd opgestart.

De wens om in het geheim te communiceren bij criminelen blijft groot en dus maakten volgens Lecouffe in totaal driehonderd criminele organisaties wereldwijd gebruik van de diensten van Anom in meer dan honderd landen. Resultaat is dat er 27 miljoen berichten in handen zijn van de verschillende overheden.

Hoeveel gebruikers in Nederland er waren, is nog niet bekend.