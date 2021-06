Hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels denkt dat geweld gebruiken normaler wordt doordat steeds meer mensen in samenzweringen geloven. Tegen NRC zegt Zwinkels dat mensen verder van de wereld afstaan doordat ze dagen achtereen online informatie opzoeken die aansluit bij wat ze al denken.

De hoofdofficier zegt dat het Openbaar Ministerie (OM) liever niet strafrechtelijk optreedt om polarisatie tegen te gaan, maar dat het soms nodig is. Zwinkels juicht civiele procedures toe, maar als er echte dreiging is, dan moet er een straf volgen, vindt hij. Zo zijn er recent een aantal korte gevangenisstraffen uitgedeeld vanwege bedreiging van onder meer RIVM-baas Jaap van Dissel.

"Er ontstaat nu het gevaar dat bij sommige mensen het idee opkomt: ik moet in actie komen en geweld gebruiken om het land te redden", zegt Zwinkels. Hij verwijst ook naar de militair in België die nog voortvluchtig is.

De civiele zaak waar Zwinkels naar verwijst, is die van de gemeente Bodegraven tegen drie complotdenkers. Zij werden gedagvaard voor het verstoren van de openbare orde door verhalen die ze op internet verspreiden over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. De zaak is tijdelijk geschorst vanwege een wrakingsverzoek.

Zwinkels zegt dat hij wil dat iedereen normaal zijn werk kan blijven uitoefenen. "Actievoerders proberen mensen ook in hun privé-omgeving te benaderen. Zoiets werkt in hoge mate intimiderend. Dat is ook mede waarom wij vinden dat we strafrechtelijk moeten optreden. Het zou funest zijn als mensen bang zijn zich uit te spreken in een maatschappelijk debat."