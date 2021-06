De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic hoort dinsdag of hij in hoger beroep weer tot levenslang wordt veroordeeld wegens het plegen van genocide in Srebrenica. Het zou het einde zijn van een slopende rechtsgang, die ruim tien jaar geleden begon toen Mladic - na een klopjacht van zestien jaar - werd opgepakt.

Wat gebeurde er ook alweer in Srebrenica? Tijdens de Bosnische Burgeroorlog werd de stad Srebrenica op 11 juli 1995 binnengevallen door eenheden onder leiding van Mladic. In en rondom de plaats vonden diverse massaslachtingen plaats: meer dan zevenduizend moslimjongens en -mannen werden om het leven gebracht.

Mladic (79) wordt verantwoordelijk gehouden voor de genocide op duizenden islamitische mannen. Daar hield hij de bijnaam 'de Slager van Srebrenica' aan over. Officieel is hij veroordeeld voor volkerenmoord en meerdere misdaden tegen de menselijkheid.

De rechter van het Joegoslaviëtribunaal die Mladic in 2017 veroordeelde tot een levenslange celstraf, noemde zijn misdaden tot "de meest gruwelijke misdaden die de mensheid heeft gekend".

Het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat kon de massaslachtingen niet voorkomen. De circa zeshonderd Nederlandse blauwhelmen bij de VN-enclave werden overrompeld door Mladic' troepen.

Het is de vraag hoeveel jaren Mladic daadwerkelijk achter de tralies moet gaan doorbrengen als hij opnieuw veroordeeld wordt tot een levenslange celstraf. Zijn gezondheid is broos. Tijdens zijn verblijf in Nederland kreeg de voormalige legerleider al twee hersenbloedingen en een hartaanval.

De advocaten van Mladic hebben de gezondheid van hun cliënt meermaals naar voren geschoven als reden om het hoger beroep uit te stellen. Dat lukte meerdere keren. Eind 2020 ging de rechter echter niet mee in hun beredenering.

Niet alleen Mladic, maar ook de aanklagers zijn in hoger beroep gegaan. Mladic werd schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid in Srebrenica en Sarajevo, maar werd vrijgesproken van genocideaanklachten in zes andere Bosnische dorpen. De aanklagers willen dat hij daar ook verantwoordelijk voor wordt gehouden.

Het hoger beroep wordt geleid door het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen, dat het proces heeft overgenomen van het Joegoslaviëtribunaal. Mladic stelde bij eerdere zittingen dat het tribunaal "compleet gefaald" had.

De uitspraak volgt om 15.00 uur.