Iliass K., die verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere liquidaties, wil alsnog verklaringen afleggen in de zaken waarin hij verdachte is. De man, die tot nu toe heeft gezwegen, hoorde in mei levenslang eisen en wil nu toch praten, bleek maandagmorgen in de rechtbank van Amsterdam.

De advocaat van K., Guy Weski, zou maandag eigenlijk zijn pleidooi houden, maar dat is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. De man zal de komende tijd bij de politie worden gehoord.

Tegen Amsterdammer K. werd op 25 mei een levenslange gevangenisstraf geëist voor het aansturen van drie moorden in 2014 en het geven van zeker twee niet uitgevoerde moordopdrachten in 2014 en 2015. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een bende die zou zijn voortgekomen uit de organisatie van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha.

K. vervulde volgens het OM een spilfunctie in de bende. Hij was de schakel tussen opdrachtgevers en uitvoerders, nam moordopdrachten aan en zette die verder uit. Daarbij toonde hij volgens het OM "geen enkel respect" voor het leven van de slachtoffers.

Een van de slachtoffers was een vergissing

Een van de slachtoffers was de volstrekt onschuldige huisvader Stefan Eggermont. Hij werd in de zomer van 2014 na een avond voetbal kijken bij thuiskomst neergeschoten. Eggermont had de pech in hetzelfde type auto te rijden als het beoogde doelwit, de inmiddels tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L.

K. heeft tot nu toe alle aantijgingen in de zaak ontkend en heeft zich verder beroepen op zijn zwijgrecht. Zijn beslissing om in zijn eigen zaken alsnog een boekje open te doen, werd maandagochtend door zijn raadsman achter gesloten deuren toegelicht. De rechtbank gaf na afloop alleen een summiere samenvatting van hetgeen was besproken.

In het moordproces staan in totaal negen verdachten terecht. Zij kwamen in beeld nadat de recherche versleutelde berichten op beveiligde telefoons had weten te ontsluiten. Daaruit bleek volgens het OM onder meer dat K. in elk geval opdrachten zou hebben aangenomen van de Amsterdammer Khalid J. (36). J. werd begin vorig jaar in Dubai opgepakt. Tegen hem is zeven jaar en vijf maanden celstraf geëist.

Het strafproces gaat 22 juni verder. Dan hoopt de rechtbank meer zicht te hebben op het verdere verloop van de zaak tegen K. De uitspraak wordt op 30 augustus verwacht.