Een 23-jarige man uit Groningen is zondagmiddag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk steekincident in Hoogkerk. Daarbij kwam een minderjarige jongen om het leven.

De Groninger en het slachtoffer kenden elkaar niet, meldt de politie. Er wordt verder onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen het slachtoffer en de gearresteerde man.

Het steekincident vond iets voor 15.00 uur plaats bij de Zuiderweg in het dorp naast Groningen. Het slachtoffer overleed ter plekke. Nog onduidelijk is wat de aanleiding was voor het incident.

Volgens de politie waren veel mensen getuige van het incident. Wie daar behoefte aan heeft, kan Slachtofferhulp bellen voor steun.