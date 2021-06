Een minderjarige jongen is zondagmiddag overleden na een steekincident in het Groningse Hoogkerk. Een verdachte is aangehouden, meldt de politie.

Iets voor 15.00 uur vond er bij de Zuiderweg in het dorp naast de stad Groningen een steekincident plaats. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. Ook is onbekend of het slachtoffer en de verdachte de enige betrokkenen waren, zegt een politiewoordvoerder. Er wordt onderzoek gedaan.