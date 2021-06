De politie heeft zaterdagavond moeten ingrijpen in Deurne, omdat ruim honderd jongeren met elkaar op de vuist waren gegaan. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Nadat een café in de Brabantse plaats de deuren had gesloten, raakten de beschonken jongeren op straat slaags met elkaar.

De politie kreeg om 22.05 uur, vijf minuten na de officiële sluitingstijd van de horeca, een melding over een grote vechtpartij op de Blasiusstraat. "Toen collega's ter plaatse kwamen, werd er niet meer gevochten", aldus de woordvoerder.

Wel waren de jongeren nog in groten getale aanwezig en gaven ze geen gehoor aan de oproep om te vertrekken. Volgens de woordvoerder waren de jongeren behoorlijk onder invloed. "De collega's hebben daarop korte linies gevormd en een wapenstok in handen genomen om de jongeren weg te sturen." De wapenstok moest bij een enkeling worden gebruikt.

Een half uur later was het weer rustig, zegt de woordvoerder. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel kreeg de agressor van de groep wegens openbare dronkenschap een boete opgelegd.