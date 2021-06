In het oosten van het land overheerst zondagochtend de bewolking, maar in het westen klaart het op. De temperatuur ligt zondagochtend tussen 11 en 15 graden.

Overdag is het aan zee vrij zonnig, landinwaarts is het zeker in de ochtend flink bewolkt. In de middag breekt echter ook hier de zon af en toe door.

Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 17 of 18 graden op de stranden en 19 tot 22 graden landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige noordenwind.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.