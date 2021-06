In het hele land is donderdag een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De kans om een groot deel van het fenomeen te kunnen aanschouwen is "goed aanwezig", meldt Weerplaza zaterdag.

Donderdag tussen 11.19 en 13.31 uur schuift de maan precies voor de zon langs. In eerste instantie is te zien hoe de zon vanuit de rechterkant deels afgeschermd wordt. Op het hoogtepunt, om 12.23 uur, is de bovenkant van de zon bedekt. Vervolgens verdwijnt de schaduw aan de linkerkant.

Deze tijdstippen zijn gemiddelden: in het zuiden van het land duurt de gedeeltelijke zonsverduistering ruim zeven minuten korter dan in het noorden. Dat komt door de kromming van de aarde.

Op het hoogtepunt van de verduistering is 17 procent van het totale zonoppervlak door de maan bedekt. De zon staat vrij hoog aan de hemel, in zuidoostelijke richting.

Ook wanneer de zon wordt verduisterd, is ze schadelijk voor het oog, waarschuwt Weerplaza. "Je moet je ogen dan ook beschermen als je de zonsverduistering wil bekijken. Gebruik hiervoor een eclipsbril."

De volgende gedeeltelijke zonsverduistering is op 25 oktober 2022.