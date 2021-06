In het Friese Bozum zijn zaterdagochtend twee inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig in botsing kwam met een trein, meldt de politie.

Het ongeluk vond even na 10.00 uur plaats op een onbewaakte spoorwegovergang aan De Singel nabij het dorp, meldt Omrop Fryslân.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk, zegt een politiewoordvoerder. In de trein zaten drie passagiers en de machinist, er was geen conducteur aan boord. Zij zijn "met de schrik vrijgekomen" en hebben met bussen hun weg kunnen vervolgen.

De auto staat dwars voor de trein op het spoor. De hulpdiensten zijn aanwezig. Verdere bijzonderheden ontbreken nog. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval, zo meldt de politie.

Voorlopig is op een deel van het traject tussen Leeuwarden en Sneek geen treinverkeer mogelijk. Er zijn bussen ingezet. Het is onbekend hoeveel tijd het onderzoek vergt en hoe groot de schade aan het spoor is, laat ProRail weten.

De spoorbeheerder meldt dat de onbewaakte spoorwegovergang uiterlijk begin 2023 wordt omgebouwd tot een bewaakte overgang. Eind 2020 is hierover overeenstemming bereikt met de provincie en de gemeente.

Volgens ProRail is de aanleg van een beveiligde overweg complex en tijdrovend. "Juist met het oog op de veiligheid. De overwegsystemen moeten we goed aansluiten op bestaande systemen en overwegen langs de baan en met de communicatie van de treinverkeersleiding."