In de vroege ochtend komen in het noorden enkele onweersbuien voor waarbij plaatselijk veel neerslag kan vallen. In de rest van het land begint de zaterdag bewolkt met af en toe een bui.

De kans op regen neemt in de loop van de dag af en vooral in het westen breekt de zon uiteindelijk door.

Bij een stevige wind is het met 16 tot 20 graden een stuk koeler dan de afgelopen dagen.

