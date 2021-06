Voor het eerst zijn dierenartsen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) op de vingers getikt door het zogenoemde Veterinair Beroepscollege wegens bepaalde transporten met varkens, meldt dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights vrijdag.

Het gaat om vijf transporten van varkens van Nederland naar België in 2016 en 2017. De dierenartsen gaven toestemming voor het vervoer, maar het beroepscollege oordeelt dat dat niet had gemogen. Er zaten varkens tussen die pijn leden, mank liepen of abcessen hadden.

Daarmee overtraden de artsen de zogenoemde Wet dieren en de transportvoorschriften, aldus Animal Rights. De betreffende dierenartsen hebben een waarschuwing gekregen.

De NVWA bevestigt het nieuws en zegt de uitspraak van het college te zullen bestuderen.

Animal Rights stelt dat er sprake is van een structureel probleem, omdat de dierenartsen zeiden dat ze slechts werkinstructies volgden. "De uitspraak is helder, maar wij zijn hiermee op het topje van de ijsberg gestuit", aldus advocaat Marco van Duijn.

De dierenrechtenorganisatie denkt met de uitspraak van het college "misstanden bij het vervoeren van dieren gerichter aan te kunnen pakken en voorkomen dat de NVWA zich boven de wet verheven voelt".