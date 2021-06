Delen van Zuid-Nederland hebben vrijdag te maken met wateroverlast vanwege zware regenbuien. In onder meer Noord-Brabant moest de brandweer op verschillende plekken uitrukken vanwege ondergelopen kelders, tunnels en straten.

Het KNMI heeft vrijdagavond voor Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg code geel afgegeven vanwege stevige onweersbuien en veel regenval. Ook zijn er zware windstoten mogelijk tot 60 kilometer per uur.

Sommige plaatsen kregen vrijdag al te maken met tussen de 40 en 70 millimeter neerslag, meldt Weerplaza. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het regenen, maar trekken de buien langzaam richting het noorden. Pas in de loop van de zaterdag zal de regen in kracht afnemen.

De regen heeft vooral in Noord-Brabant voor overlast gezorgd. Volgens Omroep Brabant kwamen auto's vast te zitten in ondergelopen straten en tunnels en moest de brandweer helpen bij ondergelopen kelders. Er kwamen onder meer meldingen binnen uit Eindhoven, Bergeijk en Geldrop.

Op beelden is te zien hoe mensen auto's door het water moeten duwen en hoe sommige ondergelopen straten zijn veranderd in rivieren.